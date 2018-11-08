2018-11-08T19:20:11+03:00
Происшествия

В Казани женщина, получив шесть ударов ножом выжила, а ее сожителя за это приговорили к колонии строгого режима

Нападение произошло во время ссоры, которая вспыхнула из-за отказа потерпевшей дать деньги на выпивку
Олег ЛУГОВОЙ
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Медикам удалось спасти потерпевшую.Медикам удалось спасти потерпевшую.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Вечером 16 июня текущего года в Казани пьяный 41-летний Денис Александров решил продолжить банкет и потребовал у своей сожительницы денег на очередную порцию выпивки. Именно отказ женщины и послужил причиной ссоры.

В пылу конфликта Александров схватил нож и нанес им возлюбленной не менее шести ударов в живот и грудь. На крики женщины прибежали соседи, которые остановили мужчину и вызвали для раненой «скорую». Медикам удалось спасти потерпевшую.

- В итоге суд признал Александрова виновным в покушении на убийство и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщают в прокуратуре Татарстана. – Данное решение вступило в законную силу.

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