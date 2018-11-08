2018-11-08T15:26:14+03:00
Общество

14 ноября в Татарстане стартует региональный чемпионат WorldSkills

В нем примут участие 2 тысячи конкурсантов и экспертов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта arskmedia.ruФото: с сайта arskmedia.ru
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При проведении регионального чемпионата WorldSkills в Татарстане будет задействовано 38 площадок. Сам конкурс стартует 14 ноября.

В нем собираются принять участие 2 тысячи конкурсантов и экспертов. При этом впервые будут состязаться также и юниоры в возрасте от 12 лет. Всего заявлено 136 компетенций.

По итогам регионального чемпионата сформируют сборную Татарстана. Ее члены будут бороться на национальном этапе за право представлять Россию уже на мировом чемпионате WorldSkills в Казани в 2019 году.

Одним из нововведений при подготовке татарстанских участников стало увеличение количества ребят, сдающих демоэкзамены. На них студенты должны справиться с конкретной рабочей ситуацией. К примеру, поломкой оборудования.

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