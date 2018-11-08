2018-11-08T15:40:25+03:00
Экономика

Троллейбусный парк Йошкар Олы получил порядка 65 миллионов рублей

Деньги были выделены из бюджета города
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Это субсидия на финансовую поддержку городского наземного электрического транспортаЭто субсидия на финансовую поддержку городского наземного электрического транспортаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Троллейбусный парк Йошкар-Олы за 9 месяцев текущего года получил из бюджета города 64,8 миллиона рублей. Деньги были выделены, как субсидия на финансовую поддержку городского наземного электрического транспорта.

Об этом в своем докладе отчиталась председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Елена Перминова. Помимо этого, она отметила, что в сентябре в Йошкар- Олу прибыли "подарки Москвы" - троллейбусы, которые столица подарила городу еще в конце 2017 года.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани воспитанникам детского сада вручат значки ГТО
Соборную мечеть в столице Татарстана построят в центре города
Жительница Татарстана, которая выкинула из окна ребенка, приговорена к 11 годам колонии
14 ноября в Татарстане стартует региональный чемпионат WorldSkills
ВТБ присоединился к налоговому мониторингу
Турецкая компания хочет построить в Чувашии большой склад для хранения зерна
Казанский театр имени Муссы Джалиля даст 73 спектакля в Европе
Жителя Чувашии будут судить за изнасилование девушки и угрозу выколоть ей глаз
В Татарстане парковки у школ и больниц могут стать бесплатными
В Татарстане лидерами рейтинга социально-экономического развития стали Казань, Альметьевск и Лаишево
Казанская горничная победила на Всероссийском конкурсе "Лучший по профессии в индустрии туризма"
На разработку генплана Набережных Челнов из республиканского бюджета выделили 23 миллиона рублей
«Ростех» начинает с правительством Татарстана обмен акциями «КАМАЗа»
Одним из участников нового сезона "Comedy Батлл" стал житель Набережных Челнов
Школьница из Татарстана претендует на звание «Доброволец России-2018»
Семь улиц Казани 9 ноября останутся без света
Жителей Казани научат ремонтировать велосипеды
Первый четвертьфинальный матч Кубка России против "Локомотива" "Рубин" проведет в Москве
В Татарстане начали выпуск аудиокниг татарских писателей
В ИТ-парке Набережных Челнов будут разрабатывать прототипы новых гаджетов