Троллейбусный парк Йошкар Олы получил порядка 65 миллионов рублей
Деньги были выделены из бюджета города
Это субсидия на финансовую поддержку городского наземного электрического транспортаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Троллейбусный парк Йошкар-Олы за 9 месяцев текущего года получил из бюджета города 64,8 миллиона рублей. Деньги были выделены, как субсидия на финансовую поддержку городского наземного электрического транспорта.
Об этом в своем докладе отчиталась председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Елена Перминова. Помимо этого, она отметила, что в сентябре в Йошкар- Олу прибыли "подарки Москвы" - троллейбусы, которые столица подарила городу еще в конце 2017 года.
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