Турецкая компания хочет построить в Чувашии большой склад для хранения зерна

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-08T14:46:11+03:00

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В Чебоксарах состоялась встреча представителей турецкой компании и министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова. В ее ходе была обсуждена возможность строительства в республике склада для хранения зерна.

Зарубежные инвесторы выразили свое желание создать в Чувашии элеватор мощностью хранения и переработки до 60 тысяч тонн зерна. Артамонов в ответ на это рассказал им о мерах государственной поддержки в том случае, если договор на строительство будет подписан. К тому же он отметил, что республика готова приложить все усилия для успешной реализации данного проекта.

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