За три месяца Чувашия должна успеть сдать порядка 300 тысяч квадратных метров нового жилья
За период с января по сентябрь в республике уже ввели 356 тысяч квадратных метров
Фото: pixabay.com
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Еще в начале текущего года Чувашия поставила перед собой задачу за 12 месяцев ввести в эксплуатацию 620 тысяч квадратных метров жилья. Для того, чтобы выполнить чуть больше половины плана, потребовалось 9 месяцев. Сейчас у республики есть еще 3 месяца, чтобы сдать порядка 300 тысяч квадратных метров.
Из того жилья, что уже сдано 77% - это многоквартирные дома и 23% - индивидуальные постройки. В случае, если до конца декабря все удастся выполнить, то план прошлого года будет превышен на 2,5%.
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