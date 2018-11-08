2018-11-08T14:35:44+03:00
Звезды

Казанский театр имени Муссы Джалиля даст 73 спектакля в Европе

Балетная труппа отправилась в гастрольный тур
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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В этом году европейский зритель увидит классические спектакли в исполнении труппы театра оперы и балета имени Муссы Джалиля. Такой репертуар выбрали не в первый раз, ведь за рубежом больше ценят не современные российские постановки, а классические произведения: «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Тем не менее, например, французскому зрителю решили показать одну из новинок - комический балет Луи Герольда «Тщетная предосторожность».

Артисты из Казани покажут 73 спектакля во Франции, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Германии и Королевстве Нидерландов. Гастрольный тур начинается во французском городе Саргемин, затем труппа театра имени Муссы Джалиля выступит в Лионе, даст четыре спектакля на Лазурном берегу и переместится в Германию.

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