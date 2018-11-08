2018-11-08T14:05:00+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии будут судить за изнасилование девушки и угрозу выколоть ей глаз

Утверждается, что перед тем, как надругаться над жертвой, мужчина заставил ее выпить спиртное
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина уже имеет шесть судимостей, в том числе за изнасилование и убийство.Мужчина уже имеет шесть судимостей, в том числе за изнасилование и убийство.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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63-летнего жителя Аликовского района обвиняют в избиении, незаконном проникновении в жилище, а также в изнасиловании с угрозами.

По версии следствия, вечером 10 августа этого года в селе Аликовского района пьяный мужчина залез во двор малознакомой 23-летней жительницы Чебоксар, которая приехала в дом, доставшийся ей по наследству от отца.

Там он насильно затащил девушку в жилище, заставил с ним выпить. Он угрожал, что если она этого не сделает, то выколет ей глаз.

После этого обвиняемый изнасиловал девушку и надругался. Последней удалось выбежать из дома и сообщить обо всем своим родственникам. Те обратились в полицию и мужчину задержали.

- В ходе разбирательства стало известно, что от рук обвиняемого пострадал также его 61-летний односельчанин, которому тот переломал ребра, - сообщают в СУ СКР Чувашии. – Расследование завершено, все материалы переданы в суд.

Отмечается, что мужчина ранее уже был шесть раз судим. В общей сложности в местах не столь отдаленных он провел более 28 лет.

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