В Татарстане парковки у школ и больниц могут стать бесплатными
В Татарстане парковки у школ, больниц, зданий органов власти и на участках, которые принадлежат многоквартирным домам, могут стать бесплатными. Такие предложения прозвуали от депутатов Госсовета республики во время заседания профильного комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.
Помимо этого, среди заявленного было предложено ввести дополнительные льготы для владельцев платных парковок. Но в то же время органы власти должны за 30 дней сообщать гражданам о создании таковых стоянок.
В целом, глава комитета Марат Галиев считает подобные проекты "достаточно демократичным". В том случае, если нововведения будут приняты, то они вступят в силу уже с начала следующего года.
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