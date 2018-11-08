2018-11-08T13:46:09+03:00
Общество

В Татарстане парковки у школ и больниц могут стать бесплатными

Такое предложение выдвинули депутаты республиканского парламента
Алина ГАБДУЛИНА
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Помимо этого, соответствующий проект предусматривает дополнительные льготы для владельцев платных парковокПомимо этого, соответствующий проект предусматривает дополнительные льготы для владельцев платных парковокФото: Иван ВИСЛОВ
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В Татарстане парковки у школ, больниц, зданий органов власти и на участках, которые принадлежат многоквартирным домам, могут стать бесплатными. Такие предложения прозвуали от депутатов Госсовета республики во время заседания профильного комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Помимо этого, среди заявленного было предложено ввести дополнительные льготы для владельцев платных парковок. Но в то же время органы власти должны за 30 дней сообщать гражданам о создании таковых стоянок.

В целом, глава комитета Марат Галиев считает подобные проекты "достаточно демократичным". В том случае, если нововведения будут приняты, то они вступят в силу уже с начала следующего года.

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