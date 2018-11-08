2018-11-08T13:27:42+03:00
Экономика

В Татарстане лидерами рейтинга социально-экономического развития стали Казань, Альметьевск и Лаишево

В списке также поднялись Дрожжановский, Кайбицкий, Алькеевский и Елабужский районы
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
На сегодняшний день уровень безработицы в республике составляет 0,49%На сегодняшний день уровень безработицы в республике составляет 0,49%Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Стали известны позиции в рейтинге социально-экономического развития Татарстана за январь-сентябрь текущего года. Так, первую тройку в нем заняли Казань, Альметьевск и Лаишево соответственно.

В списке на десять позиций поднялся Дрожжановский район, на восемь - Кайбицкий, на шесть - Алексеевский и Елабужский районы. Это стало возможно благодаря снижению уровня безработицы, увеличению объема инвестиций в основной капитал и общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию.

Согласно данным министерства экономики Татарстана, на сегодня уровень безработицы в республике составляет 0,49%. Помимо этого, известно, что за 2018 год в республике средний объем отгруженной продукции в расчете на душу населения составил порядка 529,8 тысяч рублей. Причем наиболее высокие результаты показал Альметьевский район.

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани воспитанникам детского сада вручат значки ГТО
Соборную мечеть в столице Татарстана построят в центре города
Жительница Татарстана, которая выкинула из окна ребенка, приговорена к 11 годам колонии
Троллейбусный парк Йошкар Олы получил порядка 65 миллионов рублей
14 ноября в Татарстане стартует региональный чемпионат WorldSkills
ВТБ присоединился к налоговому мониторингу
Турецкая компания хочет построить в Чувашии большой склад для хранения зерна
Казанский театр имени Муссы Джалиля даст 73 спектакля в Европе
Жителя Чувашии будут судить за изнасилование девушки и угрозу выколоть ей глаз
В Татарстане парковки у школ и больниц могут стать бесплатными
Казанская горничная победила на Всероссийском конкурсе "Лучший по профессии в индустрии туризма"
На разработку генплана Набережных Челнов из республиканского бюджета выделили 23 миллиона рублей
«Ростех» начинает с правительством Татарстана обмен акциями «КАМАЗа»
Одним из участников нового сезона "Comedy Батлл" стал житель Набережных Челнов
Школьница из Татарстана претендует на звание «Доброволец России-2018»
Семь улиц Казани 9 ноября останутся без света
Жителей Казани научат ремонтировать велосипеды
Первый четвертьфинальный матч Кубка России против "Локомотива" "Рубин" проведет в Москве
В Татарстане начали выпуск аудиокниг татарских писателей
В ИТ-парке Набережных Челнов будут разрабатывать прототипы новых гаджетов