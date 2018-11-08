В Татарстане лидерами рейтинга социально-экономического развития стали Казань, Альметьевск и Лаишево

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-08T13:27:42+03:00

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Стали известны позиции в рейтинге социально-экономического развития Татарстана за январь-сентябрь текущего года. Так, первую тройку в нем заняли Казань, Альметьевск и Лаишево соответственно.

В списке на десять позиций поднялся Дрожжановский район, на восемь - Кайбицкий, на шесть - Алексеевский и Елабужский районы. Это стало возможно благодаря снижению уровня безработицы, увеличению объема инвестиций в основной капитал и общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию.

Согласно данным министерства экономики Татарстана, на сегодня уровень безработицы в республике составляет 0,49%. Помимо этого, известно, что за 2018 год в республике средний объем отгруженной продукции в расчете на душу населения составил порядка 529,8 тысяч рублей. Причем наиболее высокие результаты показал Альметьевский район.