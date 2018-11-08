«Ростех» начинает с правительством Татарстана обмен акциями «КАМАЗа»

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-08T12:41:25+03:00

Для этого госкорпорация отправила прошение в Федеральную антимонопольную службу

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Стало известно, что «Ростех» инициировал процесс обмена акциями с правительством Татарстана. Речь идет о ценных бумагах набережочелнинского автогиганта «КАМАЗ». Республиканским властям перейдет чуть менее 3% акций предприятия. Правда, за это нужной будет отдать госкорпорации доли в трех других компаний - «Радиоприбор» (Казань), «Радиоприбор» (Альметьевск) и Казанский электротехнический завод.

Для приобретения этих акций «Ростех» направил запрос в Федеральную антимонопольную службу.

К слову, до этого сообщалось о том, что в результате этой сделки правительству Татарстана должны были перейти чуть ли не 6% акций «КАМАЗа», но в итоге обещанную долю срезали более чем в два раза.

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