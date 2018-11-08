На разработку генплана Набережных Челнов из республиканского бюджета выделили 23 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-08T12:50:18+03:00

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Из бюджета Татарстана выделили грант в 23 миллиона рублей на разработку генерального плана Набережных Челнов. Кто займется разработкой этого документа, определят с помощью аукциона.

Кроме Набережных Челнов свои гранты (общей суммой 9,5 миллиона рублей) получили несколько территориально-общественных самоуправлений. Эти средства будут потрачены на собственные проекты, ремонт дворов и улучшение жизни микрорайонов. Так, известно, что в Тукаевском районе 5,1 миллионов рублей пойдут на межевание земель для многодетных семей.

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