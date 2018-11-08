В Набережных Челнах утвердили премию мэра для тренеров в 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:27 2018-11-08T19:27:29+03:00

Этот шаг станет хорошим стимулом для педагогических работников, которые заняты в организациях спортивной направленности Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В четверг, 8 ноября, депутаты городского совета Набережных Челнов утвердили премию мэра для спортиных педагогов. Она составит 20 тысяч рублей. Награждаться в торжественной обстановке ежегодно будут 20 тренеров.

По словам мэра города Наиля Магдеева, этот шаг станет хорошим стимулом для педагогических работников, которые заняты в организациях спортивной направленности.

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