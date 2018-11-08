В Набережных Челнах утвердили премию мэра для тренеров в 20 тысяч рублей
Ежегодно будут награждаться 20 спортивных педагогов
Этот шаг станет хорошим стимулом для педагогических работников, которые заняты в организациях спортивной направленностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В четверг, 8 ноября, депутаты городского совета Набережных Челнов утвердили премию мэра для спортиных педагогов. Она составит 20 тысяч рублей. Награждаться в торжественной обстановке ежегодно будут 20 тренеров.
По словам мэра города Наиля Магдеева, этот шаг станет хорошим стимулом для педагогических работников, которые заняты в организациях спортивной направленности.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»