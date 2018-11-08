2018-11-08T11:51:24+03:00
Общество

Школьница из Татарстана претендует на звание «Доброволец России-2018»

В конкурсе участвует Алия Норова из Набережных Челнов
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Набережных Челнов.Фото: мэрия Набережных Челнов.
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Учащаяся лицея №84 имени Гали Акыша из Набережных Челнов Алия Норова принимает участие во Всероссийском финале конкурса «Доброволец России-2018». Она борется за победу с социальным проектом «Простые рецепты самостоятельной жизни» в номинации «Помощь детям до 14 лет».

- Проект направлен на обучение детей инвалидов с тяжелой патологией развития приготовлению простых кулинарных блюд. Объявлено народное голосование в поддержку конкурсантов, - отметили в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

Всего участие в конкурсе принимали около 16 тысяч проектов. В финальный этап пробились 220 человек. Из них и предстоит выбрать победителей в каждой номинации.

Отметим, что Алия Норова – победитель республиканских конкурсов «Моя инициатива», победитель республиканского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года-2018», республиканского конкурса «Доброволец России-2018».

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