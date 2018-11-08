2018-11-08T12:28:57+03:00
Звезды

Одним из участников нового сезона "Comedy Батлл" стал житель Набережных Челнов

Впервые за историю шоу был проведен онлайн-кастинг, в котором Ильяс Хасанов набрал более 10 тысяч голосов [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: vk.com/iliaskvnФото: vk.com/iliaskvn
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29-летний житель Набережных Челнов Ильяс Хасанов стал участником нового сезона шоу "Comedy Батлл". Молодой человек набрал порядка 10,6 тысяч голосов в онлайн-кастинге, став первым.

В своих родных Набережных Челнах Ильяс долгое время играл в КВН в составе команды "СТЛ", после - работал ведущим и Stand Up комиком, был резидентом StandUp Club Chelny и вел собственный блог. В октябре текущего года он принял участие в украинском шоу "Рассмеши комика".

Фото: vk.com/iliaskvn

Фото: vk.com/iliaskvn

В скором времени Ильяс отправится покорять Москву и бороться за 3 миллиона рублей. За него уже собираются болеть многие жители города. Свои наставления и пожелания они оставляют на странице молодого человека в одной из социальных сетей.

- Алга (вперед - тат.), Ильяс, - по-татарски пишет интернет-пользователь под ником Ai Ru.

- Видел украинское шоу, только не останавливайся. Жми и все получится, - советует Виктор Мукминов.

- Я тебя хоть и не знаю, но хочу чтобы ты выиграл, - признается Данил Крашенинников.

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