2018-11-08T11:28:47+03:00
Общество

Жителей Казани научат ремонтировать велосипеды

Обучение будут проводить волонтеры акции «Велодобро»
Владимир КРУПСКИЙ
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Мероприятие пройдет 9 ноября в 15:00.Мероприятие пройдет 9 ноября в 15:00.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Жителей Казани, которые не умеют ремонтировать велосипеды, но хотят научиться этому, ждут 9 ноября на улице Баумана. Там пройдет мастер-класс от активиство акции «Велодобро».

Данная акция, напомним, взяла старт прошлым летом. Ее цель простая - горожан просят сдать старые ненужные велосипеды или же запчасти от них. После этого активисты «Велодобра» восстанавливают их и отдают детям из неблагополучных и малообеспеченных семей. В конце октября подвели первые итоги акции – на тот момент казанским детям вручили более 300 велосипедов.

Как сообщили организаторы акции, мастер-класс по ремонту велосипедов состоится 9 ноября в доме №70 по улице Баумана. Начало мероприятия в 15:00.

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