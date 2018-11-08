2018-11-08T16:37:50+03:00
Общество

В Казани воспитанникам детского сада вручат значки ГТО

29 ребят получат свое первое «золото»
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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29 выпускников казанского детского сада №9 получат золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Шестилетние дети сдавали нормативы ГТО в феврале. На первом этапе желающих посоревноваться было более тридцати человек. Но не все воспитанники старших групп детских садов смогли похвастаться хорошей физической формой. Приказы о награждении золотыми знаками отличия подписаны Министром спорта России.

Также соревнования для юных участников движения ГТО проводят и в Альметьевске, и Нижнекамске, и Набережных Челнах.

Программа включает челночный бег, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами и поднятие туловища из положения лежа на спине.

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