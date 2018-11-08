2018-11-08T11:00:05+03:00
Спорт

Первый четвертьфинальный матч Кубка России против "Локомотива" "Рубин" проведет в Москве

Игра состоится 5 или 6 декабря
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Накануне состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России по футболу. Казанский "Рубин", напомним, получил право сыграть в данном раунде, поочередно переиграв "Химки" и московское "Динамо" с одинаковым счетом 1:0.

В соперниках по четвертьфиналу у подопечных Курбана Бердыева значится действующий чемпион России - столичный "Локомотив". "Железнодорожники" пробились в эту стадию турнира благодаря победам над калининградской "Балтикой" и красноярским "Енисеем".

В отличие от прошлых розыгрышей Кубка страны на сей раз победитель противостояния, начиная как раз с четвертьфинала, будет определяться по результатам двух матчей. Первый поединок между "Локомотивом" и "Рубином" пройдет в Москве 5 или 6 декабря. Ответный поединок состоится в Казани 23 или 24 февраля следующего года.

Отметим, что победитель данного противостояния в полуфинале встретится с победителем в паре "Краснодар" - "Ростов".

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