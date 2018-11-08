В Татарстане начали выпуск аудиокниг татарских писателей
Уже до конца этого года будут озвучены некоторые произведения Мусы Джалиля, Фатиха Амирхана, Дердменда и Мажита Гафури
Фото: pixabay.com
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В Татарстане стартовал выпуск аудиокниг татарских писателей. Его поддерживает президент республики Рустам Минниханов. Уже сейчас у любых желающих есть возможность прослушать в режиме онлайн произведения Габудллы Тукая. Но дальше - больше.
В специальной студии до конца года запишут народные сказки, некоторые книги Мусы Джалиля, Фатиха Амирхана, Дердменда, Мажита Гафури. Позже к ним присоединяться работы Аделя Кутуя, Амирхана Еники и Галимджана Ибрагимова.
Все эти аудиокниги озвучат признанные артисты театров, дикторы радио и телевидения.
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