В Татарстане начали выпуск аудиокниг татарских писателей

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-08T10:45:01+03:00

Уже до конца этого года будут озвучены некоторые произведения Мусы Джалиля, Фатиха Амирхана, Дердменда и Мажита Гафури

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В Татарстане стартовал выпуск аудиокниг татарских писателей. Его поддерживает президент республики Рустам Минниханов. Уже сейчас у любых желающих есть возможность прослушать в режиме онлайн произведения Габудллы Тукая. Но дальше - больше.

В специальной студии до конца года запишут народные сказки, некоторые книги Мусы Джалиля, Фатиха Амирхана, Дердменда, Мажита Гафури. Позже к ним присоединяться работы Аделя Кутуя, Амирхана Еники и Галимджана Ибрагимова.

Все эти аудиокниги озвучат признанные артисты театров, дикторы радио и телевидения.

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