В ИТ-парке Набережных Челнов будут разрабатывать прототипы новых гаджетов

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-08T10:30:15+03:00

Ближайший отбор резидентов в ИТ-парк состоится уже 17 и 18 ноября.

На вооружении резидентов будет вся необходимая техника вплоть до оборудования дополненной реальности

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ИТ-парк Набережных Челнов совместно с детским технопарком «Кванториум» запускает новый направление именно для инженерных стартапов - HackSpace.

Теперь на базе ИТ-парка можно будет разрабатывать рабочие прототипы изобретенных резидентами гаджетов, а также тестировать их до вывода на реальный рынок.

Для этого участникам стартапов предоставляется необходимая техника. Это паяльные станции, лазерный станок, гравер, широкоформатный плоттер, 3D-принтер и сканер, а также оборудование дополненной и виртуальной реальности. Кроме того, предоставят и всевозможные расходные материалы.

Ближайший отбор резидентов бизнес-инкубатора ИТ-парка Набережных Челнов состоится уже 17 и 18 ноября.

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