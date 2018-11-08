В Чувашии на трассе М-7 столкнулись "Мазда" и фура: погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-08T09:29:29+03:00

С места аварии Фото: МВД по Чувашской Республике

По предварительным данным, в этой аварии виновата женщина -водитель, сидевшая за рулем иномарки [фото]

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Столкновение двух автомобилей - легковой иномарки и фуры, произошло поздно вечером 7 ноября на 601 километре федеральной трассы М-7 "Москва-Уфа" в Ядринском районе Чувашии.

По предварительным данным, в районе поселка Юваново женщина-водитель иномарки Mazda CX-5 превысила безопасную скорость выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой.

Водитель и пассажир иномарки получили травмы, не совместимые с жизнью, они скончались на месте происшествия.

Все, что осталось от "Мазды"Фото: МВД по Чувашской Республике

"Мазда" получила серьезные повреждения, по мнению специалистов, восстановлению она не подлежит.