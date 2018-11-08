2018-11-08T09:56:08+03:00
Происшествия

В Чувашии на трассе Ульяновск-Цивильск в аварии погибли два водителя

ДТП произошло 7 ноября
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Авария с участием двух отечественных автомобилей "Лада" произошла возле деревни Малая Андреевка в Канашском районе на трассе "Цивильск - Ульяновск". Легковушки столкнулись поздно вечером. В результате смертельные травмы получили оба водителя, они скончались на месте происшествия.

По предварительным данным, водитель "Лады Приоры" превысил безопасную скорость и вылетел на встречку, где врезался в "десятку".

На месте аварии работали сотрудники экстренных служб республики - МЧС, ГИБДД и медики.

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