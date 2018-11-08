В Татарстане спасатели обработали нефтяное пятно на воде при помощи гречишной шелухи

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-08T08:40:43+03:00

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В Татарстане 7 ноября местные жители сообщили спасателям, что по реке Кама возле поселка Черепашье Рыбнослободского района на 1520-1525 километре водного пути обнаружено пятно нефтепродуктов. Протяженность пятна - пять километров, ширина - 150 метров. Маслянистое пятно движется к Чистополю.

Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили, что на поверхности воды наблюдается водяная эмульсия - радужная плёнка, в количества нескольких пятен.

- Спасатели обработали пятна и прилегающую к ним поверхность воды нейтрализующим сорбентом на основе гречишной шелухи на общей площади 1500 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.