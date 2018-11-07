Первый в Казани экорайон разработает российско-французско-британский консорциум

СЕГОДНЯ 17:59 2018-11-07T17:59:50+03:00

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В эту среду в Казанской Ратуше был назван победитель конкурса на самую лучшую концепцию и мастер-план будущего экорайона в столице Татарстана.

Так, проектом займется российско-французско-британский консорциум с идеей - «Экополис. Два леса». К слову, в состав этой международной группы входят и татарстанский «Архитектурный десант».

- Мы увидели новые нетипичные для России подходы к проектированию, - отметил во время награждения победителей мэр Казани Ильсур Метшин. - Мы увидели, какой будет Казань завтрашнего дня.

Напомним, что открытый международный конкурс на разработку концепции экорайона в столице Татарстана стартовал 5 июля. Поступило 122 заявки. Из предложенного были выбраны три идеи и одна из них в итоге была призвана лучшей.

СПРАВКА

Первый в Казани экорайон появится на территории бывшей артиллерийской базы в Кировском районе города и займет площадь в 759 га.