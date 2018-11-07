ВТБ увеличил бонусные мили для путешественников

СЕГОДНЯ 18:05 2018-11-07T18:05:33+03:00

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ВТБ проводит акцию, в рамках которой улучшает условия для держателей пакета «Привилегия-Мультикарта». Теперь за покупки по картам с опцией «Путешествия» клиенты смогут возвращать 6% в виде бонусных миль.

Акция распространяется на дебетовые и кредитные карты Visa Signature. Бонусные мили начисляются клиентам за операции, совершенные через смартфон с помощью системы Pay.

Для участия в акции необходимо в течение месяца совершать покупки с использованием карты «Привилегия-Мультикарта» на сумму более 150 000 рублей. Начисление и выплата вознаграждения производится в течение следующего, после совершения покупок, календарного месяца.

- Мы стремимся сделать карту «Привилегия-Мультикарта» основной в платежах клиентов, поэтому готовы поощрять их выбор лучшими условиями на рынке по бонусным программам. Всего за несколько месяцев активных транзакций клиенты смогут накопить мили, которых хватит, чтобы бесплатно съездить в отпуск. На сегодняшний день опция «Путешествия» наиболее востребована у наших клиентов, - отметил руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами, старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев.

С подробной информацией об условиях проведения акции можно ознакомиться на сайте vtb.ru. Акция продлится до 31 июля 2020 года, при этом учитываются транзакции, совершенные на территории России до 30 июня 2020 года.