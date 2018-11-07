Казанский зоопарк обзавелся страусами Машей и Васей

СЕГОДНЯ 17:24 2018-11-07T17:24:19+03:00

Сейчас обитают в специальном домике с подогревом.

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Казанский зоопарк пополнился новыми представителями фауны. В столицу Татарстана из Йошкар-Олы прибыли два страуса. Пару зовут Маша и Вася.

Сейчас птицы осваиваются на новом месте. Им по три года. До переезда в Казань страусы жили в частном хозяйстве. При этом Маша и Вася родились в России. Поэтому они привычные к холодному климату и в дополнительном уходе не нуждаются.

В настоящий момент страусы обитают в специальном домике с подогревом. Там они проведут всю зиму. При этом птиц периодически выводят на прогулки. Которые прекратятся при температуре воздуха -20 градусов.

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