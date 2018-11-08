Татарстан в очередной раз стал лидером по этнографической грамотности среди регионов России

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-08T10:07:31+03:00

В Татарстане лучшего всего с заданием справились в Альметьевском, Нижнекамском и Нурлатском районах Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, республика заняла третье место с результатом 72,8 балла из 100

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В регионах России не так давно прошел "Большой этнографический диктант", в котором приняло участие порядка 390 тысяч человек. Из них татарстанцев - 2,5 тысячи. Несмотря на это республика занята третье место по результатам акции.

Известно, что в Татарстане средний балл, который набрали участники диктанта, составил 72,8 из 100, когда по России он составил - 56,1. На первом и втором местах с небольшим отрывом разместились Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. Они набрали 75 и 74 балла соответственно.

В Татарстане известно своя тройка лидеров. Так, лучшего всего в республике с заданием справились в Альметьевском, Нижнекамском и Нурлатском районах.

Отметим, что Татарстан и в прошлом году стал одним из лучших, заняв второе место.

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