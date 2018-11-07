15 ноября в Татарстане на Волге и Каме прекращается навигация

СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-07T16:42:58+03:00

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Со следующего четверга в Татарстане прекращается навигация на Волге и Каме. Те владельцы маломерных судов, которые все же выйдут после этого на воду будут штрафовать (от 500 до 800 рублей) и лишать прав на управление лодками. Об этом во время брифинга заявил главный Госинспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов.

- Учитывая, ежегодную статистику происшествий в осенний период, необходимо обратить внимание судоводителей маломерных судов на необходимость соблюдения требований безопасности и правил плавания, - отметил Юрий Венедиктов. - Так, в текущем осеннем периоде зарегистрировано 4 происшествия с участием маломерных судов, в результате которых погибло 4 человека. Одного удалось спасти.

Причины происшествий - это выход на воду без спасательных жилетов, в плохую погоду и несоблюдение требований безопасности.