2018-11-07T17:02:42+03:00
Общество

Президент Татарстана и Министр спорта России подписали соглашение о взаимодействии

Во время переговоров Павел Колобков отметил, что Татарстан важный партнер, пример отношения к спорту и продвижению спортивных принципов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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7 ноября, в Казани состоялось подписание соглашения между правительством Татарстана и Министерством спорта Российской Федерации.

Так, представители обеих сторон президента республики Рустам Минниханов и глава федерального ведомства Павел Колобков решили в дальнейшем взаимодействовать в области развития физической культуры и спорта в целом. Это значит, что впереди будет ряд совместно проведенных мировых соревнований.

Во время переговоров Министр спорта России отметил, что Татарстан - важный партнер и пример отношения к спорту, а также продвижению спортивных принципов.

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