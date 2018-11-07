Президент Татарстана и Министр спорта России подписали соглашение о взаимодействии

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-07T17:02:42+03:00

Во время переговоров Павел Колобков отметил, что Татарстан важный партнер, пример отношения к спорту и продвижению спортивных принципов

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7 ноября, в Казани состоялось подписание соглашения между правительством Татарстана и Министерством спорта Российской Федерации.

Так, представители обеих сторон президента республики Рустам Минниханов и глава федерального ведомства Павел Колобков решили в дальнейшем взаимодействовать в области развития физической культуры и спорта в целом. Это значит, что впереди будет ряд совместно проведенных мировых соревнований.

Во время переговоров Министр спорта России отметил, что Татарстан - важный партнер и пример отношения к спорту, а также продвижению спортивных принципов.

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