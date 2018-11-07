Президент Татарстана и Министр спорта России подписали соглашение о взаимодействии
7 ноября, в Казани состоялось подписание соглашения между правительством Татарстана и Министерством спорта Российской Федерации.
Так, представители обеих сторон президента республики Рустам Минниханов и глава федерального ведомства Павел Колобков решили в дальнейшем взаимодействовать в области развития физической культуры и спорта в целом. Это значит, что впереди будет ряд совместно проведенных мировых соревнований.
Во время переговоров Министр спорта России отметил, что Татарстан - важный партнер и пример отношения к спорту, а также продвижению спортивных принципов.
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