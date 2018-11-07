2018-11-07T18:43:47+03:00
Происшествия

В Казани таможенники задержали бандероль с психотропной "голубикой"

Возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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Получатель признался, что хотел "поймать глюки"Получатель признался, что хотел "поймать глюки"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уголовное дело по статье "Контробанда наркотических и психотропных средств" возбуждено в отношении 27-летнего жителя Казани.

Все началось с того, что сотрудники Татарстанской таможни совместно полицейскими республики задержали молодого человека. Он на почте получил бандероль из Китая, в которой обнаружен порошок светлого цвета в полимерной упаковке с надписью «Bluberry powder» - порошок голубики.

Но под видом безобидного порошка скрывалось психотропное вещество, оборот которого в России ограничен.

Задержанный признался, что на одной из торговых интернет-площадок сделал заказ препарата для того, чтобы употребить его для получения стимулирующего и галлюциногенного эффекта.

Вес посылки признан крупным размером.

- В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. - Психотропное вещество изъято.

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