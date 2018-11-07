В Казани состоялось официальное открытие памятника Рудольфу Нуриеву

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-07T15:57:28+03:00

В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и автор скульптуры Зураб Церетели

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В Казани состоялось торжественное открытие памятника известному танцору балета Рудольфу Нуриеву. Он расположился на площадке рядом с театром оперы и балета.

В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник республики Минтимер Шаймиев и глава регионального Минкульта Ирада Аюпова.

Автор "летающего татарина" Зураб Церетели, который также присутствовал во время открытия, признался, что считает Казань уникальным городом.

Напомним, скульптуру установили еще 16 октября. Однако вплоть до этого дня голову Рудольфа Нуриева скрывал пакет.

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