2018-11-07T15:21:06+03:00
Общество

В Татарстане ожидается существенное похолодание и снег

В субботу днем дело может дойти и до -6 градусов
Олег ЛУГОВОЙ
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Осадки прекратятся 10 ноября.Осадки прекратятся 10 ноября.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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По сообщениям Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни погода в республике ухудшится.

Так, уже в четверг, 8 ноября, местами ожидается выпадение снега, в том числе и мокрого, и существенное похолодание.

Через регион пройдет холодный атмосферный фронт и днем Татарстан будет в тыловой части циклона. Максимальная температура воздуха в это время суток ожидается в пределах от 0 до +5 градусов (в Казани от +1 до +3).

В пятницу, 9 ноября, из-за распространения влияния гребня северного антициклона в республику начнет поступать холодный арктический воздух. Местами все также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

Днем столбики термометра максимум покажут от +1 до -4 градусов. В субботу ситуация сохранится. За исключением осадков – их не будет. При этом максимальные значения температуры воздуха днем ожидаются в пределах от -1 до -6.

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