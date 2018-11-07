2018-11-07T18:21:00+03:00
Происшествия

В Татарстане снова задымилась свалка, которую тушили в октябре

Местные жители мучаются от едкого запаха и не выпускают на улицу детей
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Жители села Прости Нижнекамского района и ближайших с ним поселений снова начали жаловаться на едкий запах. Вечером 6 ноября в районе полигона ТБО появился густой черный дым. В социальных сетях местные жители делились неприятными впечатлениями - многие не выпускали детей на улицу, но даже в домах было тяжело дышать.

Прибывшие сотрудники экстренных служб обнаружили на территории законсервированного полигона шесть очагов. Каждый был от полуметра до метра. По одной из версий, мусор снова начал тлеть из-за сильного ветра.

- Нижнекамский пожарно-спасательный гарнизон регулярно мониторит обстановку. Открытых очагов горения нет. Вопрос засыпки грунтом очагов тления на контроле у исполкома Нижнекамского района, - сообщили в МЧС Татарстана.

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