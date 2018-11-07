2018-11-07T17:47:05+03:00
Происшествия

В Казани под колеса автобуса попал пешеход-нарушитель

Пострадавшего отправили в больницу с травмами различной степени тяжести
Лика ИСАЕВА
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Мужчину госпитализировали.Мужчину госпитализировали.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Авария произошла 6 ноября в 17.50 на Оренбургском тракте напротив дома №22 в Привожском районе столицы Татарстана. Дорогу пересекал 37-летний мужчина, причем выбрал для этого место, где не было пешеходного перехода. Автобус сбил нарушителя, и его с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани составили в отношении 22-летнего водителя административный протокол - по их мнению, молодой человек не выбрал безопасную скорость, в результате чего и произошел наезд.

- На момент происшествия в салоне автобуса находились 15 пассажиров, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

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