2018-11-07T18:11:48+03:00
Происшествия

В Казани вандалы разгромили детскую площадку в парке Горького

Фотографии того, что стало с территорией появились в социальных сетях [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Так, в парке перевернули качели, вырвав их из землиТак, в парке перевернули качели, вырвав их из землиФото: Алина ГАБДУЛИНА
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На просторах Интернета стали появляться фотографии того, что стало с детской площадкой в казанском парке культуры и отдыха имени Горького. На них видно, что на территории знатно "поработали" вандалы.

Они даже вырвали из земли качели, чтобы их перевернуть.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Вероятнее всего инцидент произошел ночью с 6 на 7 ноября.

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