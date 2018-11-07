В Казани вандалы разгромили детскую площадку в парке Горького
Фотографии того, что стало с территорией появились в социальных сетях [фото]
Так, в парке перевернули качели, вырвав их из землиФото: Алина ГАБДУЛИНА
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На просторах Интернета стали появляться фотографии того, что стало с детской площадкой в казанском парке культуры и отдыха имени Горького. На них видно, что на территории знатно "поработали" вандалы.
Они даже вырвали из земли качели, чтобы их перевернуть.
Фото: соцсети
Вероятнее всего инцидент произошел ночью с 6 на 7 ноября.
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