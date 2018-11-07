В Казани вандалы разгромили детскую площадку в парке Горького

СЕГОДНЯ 18:11 2018-11-07T18:11:48+03:00

Так, в парке перевернули качели, вырвав их из земли Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фотографии того, что стало с территорией появились в социальных сетях [фото]

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На просторах Интернета стали появляться фотографии того, что стало с детской площадкой в казанском парке культуры и отдыха имени Горького. На них видно, что на территории знатно "поработали" вандалы.

Они даже вырвали из земли качели, чтобы их перевернуть.

Фото: соцсети

Вероятнее всего инцидент произошел ночью с 6 на 7 ноября.

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