2018-11-07T15:03:30+03:00
Происшествия

СУ СКР Татарстана: дочь зарезала мать, оставившую ее в детдоме

21-летняя Жанна Курикова стала единственной подозреваемой в уголовном деле об убийстве
Лика ИСАЕВА
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Убитая часто выпивала.Убитая часто выпивала.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Альметьевска Жанны Куриковой было возбуждено по статье "Убийство". Сама она свою вину признает частично и на время следствия заключена под стражу, сообщает СУ СКР Татарстана.

Трагедия произошла задолго до рокового дня 5 ноября 2018 года. 21 год назад жительница Альметьевска родила дочь, по практически сразу оказалась за решеткой. Женщина оставила свою дочь в детдоме, пока отбывала наказание за совершенное преступление. Все это время девочкой занимались чужие люди.

Когда мать вышла на свободу, то они вместе с дочерью начали проживать вместе. Но к этому времени девушка уже не обращала внимание на попытки ее воспитать со стороны матери. Тем более, что родительница часто выпивала.

5 ноября вспыхнула ссора. 44-летняя пьяная мать Куриковой стала высказывать последней претензии, обвиняя в аморальности. В ответ девушка нанесла матери многочисленные ножевые ранения. В результате женщина скончалась на месте.

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