2018-11-07T14:22:20+03:00
Общество

В Казани могут появиться бассейны под открытым небом

Для этих целей президент Татарстана Рустам Минниханов предложил выделить земли на берегу реки
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Казани могут начать строить бассейны под открытым небом. С таким предложением выступил глава Татарстана Рустам Минниханов во время II Отраслевого форума по государственно-частному партнерству (ГЧП) «Инвестиции в индустрию спорта». Президент республики уже и с местом их установки определился - им стал берег Казанки.

По мнению Миннахова, в таких бассейнах с подогревом с апреля по сентябрь могли бы тренироваться профессиональные спортсмены. Он также отметил, что в Казани "воды много, но купаться негде".

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