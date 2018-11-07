2018-11-07T16:31:28+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии подозревают в том, что он убил брата-пенсионера топором и закопал

Мужчина ранее находился на лечении в психбольнице
Олег ЛУГОВОЙ
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Подозреваемый задержан и заключен под стражу.Подозреваемый задержан и заключен под стражу.
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В отношении 46-летнего жителя поселка Ибреси Ибресинского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Как полагают следователи, вечером 30 октября в своем частном доме мужчина поссорился с 61-летним братом. В ходе конфликта подозреваемый схватил топор и несколько раз ударил старшего родственника обухом по голове. Брат-пенсионер от полученных травм скончался на месте преступления.

Злоумышленник же, как следует из материалов уголовного дела, закопал тело убитого прямо во дворе дома.

- Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Поскольку он ранее находился на лечении в психиатрической больнице, в целях установления его вменяемости также назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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