2018-11-08T09:43:52+03:00
Дом. Семья

Лебедей и уток на казанском озере Кабан попросили не кормить хлебом

Вместо этого горожанам посоветовали приносить птицам в качестве гостинцев овсянку, овес, просо, ячмень, пшеницу или овощи
Алина ГАБДУЛИНА
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Он вызывает у животных закупорку желудка и способствует набору лишнего весаОн вызывает у животных закупорку желудка и способствует набору лишнего весаФото: Антон ПИКУС
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В социальной сети на официальной странице казаснкого озера Кабан появилась просьба к гостям и жителям города. Их просят не кормить лебедей и уток, проживающий в водоеме, хлебом и хлебобулочными изделиями.

Они, по словам автора поста, не имеют ничего общего с природным рационом данных птиц. Именно поэтому эти продукты вызывают у животных закупорку желудка и способствуют набору лишнего веса.

Но побаловать обитателей озера все-таки можно. Для этого хорошо подойдут, например, овсянка, просо, ячмень и пшеница. Помимо этого лебеди и утки будут рады мелко порезанным овощам: моркови, капусте, свекле, вареному картофелю или зелени.

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