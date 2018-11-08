Лебедей и уток на казанском озере Кабан попросили не кормить хлебом

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-08T09:43:52+03:00

Он вызывает у животных закупорку желудка и способствует набору лишнего веса Фото: Антон ПИКУС

Вместо этого горожанам посоветовали приносить птицам в качестве гостинцев овсянку, овес, просо, ячмень, пшеницу или овощи

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В социальной сети на официальной странице казаснкого озера Кабан появилась просьба к гостям и жителям города. Их просят не кормить лебедей и уток, проживающий в водоеме, хлебом и хлебобулочными изделиями.

Они, по словам автора поста, не имеют ничего общего с природным рационом данных птиц. Именно поэтому эти продукты вызывают у животных закупорку желудка и способствуют набору лишнего веса.

Но побаловать обитателей озера все-таки можно. Для этого хорошо подойдут, например, овсянка, просо, ячмень и пшеница. Помимо этого лебеди и утки будут рады мелко порезанным овощам: моркови, капусте, свекле, вареному картофелю или зелени.

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