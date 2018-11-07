2018-11-07T18:53:48+03:00
Происшествия

Жителя Чебоксар, который изнасиловал и закрыл в квартире знакомую, приговорили к 5 годам колонии

Он продержал свою жертву в плену пару суток
Олег ЛУГОВОЙ
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Все это время он избивал женщину, отчего та периодически теряла сознание.Все это время он избивал женщину, отчего та периодически теряла сознание.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Вечером 8 апреля этого года у себя дома в Новоюжном районе столицы Чувашии 35-летний горожанин выпивал вместе со своей 48-летней знакомой. В один из моментов мужчина запер входную дверь на замок и напал на свою гостью.

Он повалил женщину на пол, начал душить и, угрожая убийством, изнасиловал. После, опасаясь, что знакомая заявит на него в полицию, мужчина отобрал у нее сотовый телефон и держал в своей квартире вплоть до утра 10 апреля. Все это время он избивал женщину, отчего та периодически теряла сознание.

Протрезвев, мужчина отпустил свою жертву, потребовав молчать о произошедшем. Когда женщина ушла, насильник поспешил скрыться. Его объявили в розыск. Задержали мужчину в одном из районов Чувашии.

- В итоге за изнасилование и незаконное лишение свободы мужчину суд приговорил к 5 годам колонии общего режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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