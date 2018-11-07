Семья из Мурманска утверждает, что их кот выучил чувашский язык
Владельцы домашних котов и кошек нередко пытаются развить в своем питомце скрытые возможности, кто-то дрессирует ходить на передних лапах, кто-то учит предсказывать результаты спортивных событий, а кто-то и вовсе отгадывать ребусы.
В Мурманске же появился кот-полиглот. Так, семья Федоровых утверждает, что их питомец понимает чувашский язык. Выбор кота можно объяснить. Супруги Федоровы родом как раз из Чувашии.
Как они рассказали в интервью "Вечернему Мурманску", Пушок, именно так зовут кота, конечно, не говорит по-чувашски, зато все понимает. Родился он, кстати, именно в Мурманске, но, как только попал в чувашскую семью, начал адаптироваться. Теперь, "подзабыв" русский, команды он воспринимает исключительно на чувашском.
Пока в Книгу рекордов о своем питомце Федоровы заявлять не собираются, но своим знакомым спокойно демонстрируют необычные способности домашнего питомца.