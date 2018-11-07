2018-11-07T14:02:50+03:00
Происшествия

В Марий Эл пастух, утопивший возлюбленную в навозе, приговорен к 9,5 годам колонии

Перед этим он избил свою жертву
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Уголовное дело по статье "Убийство" возбудили 4 июня в Волжске, когда на поле обнаружили тело местной жительницы. По заключению экспертов, женщину сначала избили, а потом засунули лицо в навоз, и держали до тех пор, пока она не задохнулась.

Подозреваемого долго искать не пришлось. Им оказался 31-летний пастух, сожитель женщины. Вместе с ним и его приятелем они сначала выпивали в поле около одной из деревень Волжского района.

Пастух приревновал сожительницу к напарнику и избил ее. Сначала рукояткой кнута, затем веткой дерева, ногой, а затем ткнул лицом в навоз. В результате женщина скончалась.

- По решению суда ревнивый пастух должен отбыть наказание в виде 9,5 лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

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