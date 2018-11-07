8 и 9 декабря в Казани пройдет юбилейный книжный фестиваль
Десятый по счету казанский книжный фестиваль пройдет с 8 по 9 декабря в ЦСК «Смена». Обещается настоящая двухдневная ярмарка интеллектуальной литературы. Готовится обширная образовательная программа не только для детей, но и для взрослых.
Также посетителей ждут музыкальные экскурсии по столице Татарстана, концерт и выставка. В этот раз казанский книжный фестиваль посвятят поиску ответа на вопрос: «Что дальше?». Будут обсуждаться тренды ближайшего и отдаленного будущего. Пришедшие смогут купить книжные новинки без наценок.
В свою очередь с юными читателями поговорят об истории жизни и редких видах животных, растений и птиц. Запланированы и экологические мастер-классы.
Мероприятия будут проходить с 12.00 до 20.00.
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