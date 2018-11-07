2018-11-07T18:29:26+03:00
Звезды

Наталья Варлей наградила учеников театральной студии из Набережных Челнов

Ребята поставили лучший драматический спектакль в стране
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото предоставленно пресс-службойФото предоставленно пресс-службой
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В Санкт-Петербурге наградили победителей детско-юношеского театрального фестиваля «Масочка-2018». Более 40 детских театральных организации со всей страны представили свои проекты: мюзиклы, комедийные и драматические спектакли.

Актеры из набережночелнинской театральней студии «Подмастерья» привезли постановку «ДНК» по пьесе американского писателя Джорджа Келли. В итоговый день фестиваля работа юных актеров из Набережных Челнов выиграла в номинации «Лучший драматический спектакль».

Ребята обошли в этой номинации 10 конкурентов из разных городов России. Приз они получили из рук звезды фильма «Кавказская пленница» Натальи Варлей. 71-летняя актриса напророчила ребятам большое актерской будущее.

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