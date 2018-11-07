2018-11-07T13:04:36+03:00
Общество

Прокуратура Казани через суд потребовала власти города восстановить 10 улиц

Все они находятся в Кировском районе
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Прокуратура Кировского района Казани подала в суд на мэрию города. Надзорный орган требует обязать мэрию города восстановить 10 улиц.

Так, по мнению прокуратуры, привести в надлежавший вид нужно улицы Арсланова, Батыршина, Вахитова, Ново-Юдинская, Осиновская, Тансык, Фаттаха, Озеро Глубокое, Морозова и Фрунзе.

На 9 из них нет достаточного количества фонарей, знаков и разметки, местами отсутствуют тротуары. А на улице Морозова и вовсе появилась колея.

В прокуратуре считают, что подобные нарушения могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.

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