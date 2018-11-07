Прокуратура Казани через суд потребовала власти города восстановить 10 улиц
Прокуратура Кировского района Казани подала в суд на мэрию города. Надзорный орган требует обязать мэрию города восстановить 10 улиц.
Так, по мнению прокуратуры, привести в надлежавший вид нужно улицы Арсланова, Батыршина, Вахитова, Ново-Юдинская, Осиновская, Тансык, Фаттаха, Озеро Глубокое, Морозова и Фрунзе.
На 9 из них нет достаточного количества фонарей, знаков и разметки, местами отсутствуют тротуары. А на улице Морозова и вовсе появилась колея.
В прокуратуре считают, что подобные нарушения могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.
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