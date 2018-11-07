В Йошкар-Оле из-за забывчивого водителя заправщика едва не убило шлангом
ЧП произошло 6 ноября в 8.00 на территории автозаправочной станции на улице Красноармейской в Йошкар-Оле. Там заправлялся автомобиль "Лада Гранта". После того как бак был заполнен, водитель поторопился уехать. Вот только при этом забыл вытащить шланг колонки .
Который, оторвавшись, нанес травму сотруднику АЗС. Пришлось вызывать медиков.
- Врачи осмотрели мужчину и назначили ему амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.
Водителю отечественного автомобиля придется оплачивать материальный ущерб, причиненный его забывчивостью.
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