В Казани ищут водителя, который сбил школьницу и скрылся

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-07T12:04:54+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 ноября в 19.00. Внутри двора дома №24, что на проспекте Победы, неустановленный водитель сбил 14-летнюю школьницу. При этом, после наезда автомобилист в нарушение правил скрылся с места аварии. В результате ДТП девочка получила ушиб левого плеча.

- Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просьба позвонить по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - призывает Госавтоинспекция Казани.

Также отмечается, что за прошедшие выходные и праздничные дни – с 3 по 6 ноября, в столице Татарстана зарегистрировано 427 ДТП, из них 22 происшествия с пострадавшими. В результате 8 пешеходов (в том числе 2 ребенка), 2 велосипедиста (в том числе ребенок), 8 пассажиров (в том числе 2 ребенка) и 7 водителей получили различные травмы.

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