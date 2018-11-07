Президент Татарстана вручил сотрудниками ГИБДД ключи от новых авто

СЕГОДНЯ 11:50 2018-11-07T11:50:50+03:00

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В эту среду автопарк ГИБДД Татарстана пополнился 23 новыми служебными машинами марки «Форд».

Так, у здания республиканского ведомства президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от этих автомобилей сотрудникам Госавтоинспекции.

В торжественной церемонии приняли участие глава республиканского МВД Артем Хохорин и начальник ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов.

Отмечается, что данные машины были куплены за счет бюджета Татарстана. Так, по основным службам МВД региона оснащенность транспортом сейчас составляет почти 100%.

- Строятся и реконструируются наши здания, помещения, райотделы. В ноябре-декабре этого года будут сданы отделы в Лаишевском и Мамадышском районах, Автозаводский отдел Набережных Челновы. Все это, несомненно, позитивно сказывается на общей оперативной обстановке в республике. Татарстан остается наиболее спокойным и стабильным регионом, - отметил на церемонии глава МВД республики Артем Хохорин.