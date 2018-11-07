Вертолет "Ансат" прошел испытания на казанском заводе

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-07T11:32:04+03:00

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На казанском вертолетном заводе завершились испытания "Ансата". Вертолет оборудован системой аварийного приводнения, которая в случае необходимости может спасти жизни пилотов и пассажиров.

- Сейчас система аварийного приводнения находится на этапе сертификации. По окончании работ Росавиацией будет выдано одобрение главного изменения, - сообщает пресс-служба "Вертолетов России".

Известно, что борт имеет надувные камеры плавучести, два спасательных плота, аварийный комплект жизнеобеспечения, а также радиомаяк для определения места посадки спасателями.

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