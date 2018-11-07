Жители Чебоксар выбирают свинью, которая украсит их город в новогодние праздники
Сейчас у горожан на выбор есть три эскиза животного
Отметим, что будущий 2019 год будет годом желтой земляной свиньиФото: Алина ГАБДУЛИНА
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В Чебоксарах уже вовсю готовятся к Новому году. На днях горожанам предложили выбрать эскиз свиньи, которая расположится в центре города и украсит его в зимние праздники.
Так, перед жителями столицы Чувашии стоит выбор между тремя свиньями. Первый - более реалистичный поросенок, второй - всем известный Пяточек из книжки про Винни Пуха, третий - свинья в шапочке и с шарфом.
Отдать свой голос за понравившегося "кандидата" чебоксарцы могут на портале "Открытый город"
Отметим, что будущий 2019 год будет годом желтой земляной свиньи.