Алиментщицу из Чувашии отыскали на Камчатке

СЕГОДНЯ 10:03 2018-11-07T10:04:05+03:00

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40-летнюю жительницу Ишлейского сельского поселения в Чувашии разыскивали с 2015 года. С тех пор, как суд обязал ее выплачивать алименты на содержание четверых несовершеннолетних детей. Алиментщицу не могли найти три года, за которые сумма долга превысила 700 тысяч рублей.

Но судебные приставы не теряли надежду разыскать должницу. Женщину отыскали в Петропавловск-Камчатском, и она, получив от приставов региона уведомление, расписалась в повестке о явке в отдел судебных приставов в Чувашии. Алиментщица дозвонилась до инициаторов розыска, и пообещала им в ближайшее время приехать на родину и начать оплачивать свой долг детям.